Четырем новосибирцам вынесли приговор за диверсии на транспорте и объектах связи

В мае 2023 года сотрудники УФСБ России по Новосибирской области и УТ МВД России по СФО задержали группу новосибирцев, которые за денежное вознаграждение от анонимных пользователей интернет-мессенджеров и на основе полученных от них инструкций по организации диверсионно-террористических актов совершили поджоги релейного шкафа на перегоне ст.