LuLuFin и CreataChain подписывают меморандум о взаимопонимании по изучению интеграции инфраструктуры блокчейна

LuLu Financial Holdings, ведущая группа финансовых услуг со штаб-квартирой в Абу-Даби и CreataChain Pte подписала меморандум о взаимопонимании (МоВ) для оценки совместимости инфраструктуры блокчейна CreataChain в контролируемой среде «песочницы».
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