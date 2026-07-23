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LuLuFin и CreataChain подписывают меморандум о взаимопонимании по изучению интеграции инфраструктуры блокчейна

LuLuFin и CreataChain подписывают меморандум о взаимопонимании по изучению интеграции инфраструктуры блокчейна

LuLu Financial Holdings, ведущая группа финансовых услуг со штаб-квартирой в Абу-Даби и CreataChain Pte подписала меморандум о взаимопонимании (МоВ) для оценки совместимости инфраструктуры блокчейна CreataChain в контролируемой среде «песочницы».

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