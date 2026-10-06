Massive Smoke Plume As Tanker Erupts In Flames, Spills Oil Off Russia's Sochi Coast The Black Sea tanker wars have continued Tuesday.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Zero Hedge11 подписчиков
Свежие комментарии
- B Eric Swalwell Abo...
- J German Schools 'D...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым