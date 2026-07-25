НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

В кастрюльке

91 подписчик

Малосольные огурцы в банке за ночь: холодный способ засолки. Надолго сохраняют звонкий хруст и свежий аромат

Малосольные огурцы в банке за ночь: холодный способ засолки. Надолго сохраняют звонкий хруст и свежий аромат

Свежие малосольные огурцы по этому способу получаются ароматными, плотными и приятно хрустящими. Холодный способ засолки позволяет сохранить естественный вкус овощей, а приготовить такую закуску можно всего за несколько минут.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии