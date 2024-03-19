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Лукашенко проведет встречу с космонавтами Новицким и Василевской

Лукашенко проведет встречу с космонавтами Новицким и Василевской

Президент Беларуси Александр Лукашенко 19 марта проведет встречу по видео-конференц-связи с участниками основного экипажа 21-й экспедиции посещения Международной космической станции Олегом Новицким и Мариной Василевской, пишет БЕЛТА.

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