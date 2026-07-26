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Путин высказался об уникальности ледокольного флота России

Путин высказался об уникальности ледокольного флота России

Ни у одной страны нет такого ледокольного флота, как у России. О его уникальности высказался российский лидер Владимир Путин в ходе встречи с военными в честь Дня Военно-морского флота (ВМФ), слова главы государства приводит РИА Новости.

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