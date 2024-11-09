Обломки сбитого беспилотника повредили ЛЭП под Калугой

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) ликвидирован силами российской противовоздушной обороны (ПВО) на границе Калужской и Тульской областей, вследствие чего произошло повреждение линии электропередачи (ЛЭП).
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