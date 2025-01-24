Библиотека Алвара Аалто в Выборге может попасть в список всемирного наследия ЮНЕСКО

Окончательное решение примут не раньше лета 2026 года Центральная библиотека Выборга, созданная по проекту выдающегося финского архитектора Алвара Аалто, может быть включена в список всемирного наследия ЮНЕСКО.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии