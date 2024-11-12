На II форуме «РОСТКИ» ожидают более 10 тыс. участников

Свыше 10 тыс. участников зарегистрировались на II Международный форум «РОСТКИ: Россия и Китай – взаимовыгодное сотрудничество», сообщила глава Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина на брифинге о подготовке мероприятия.
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