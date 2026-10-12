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Царьград

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«Соликамскбумпром» судится с ВКСК из-за долга в 62,5 млн рублей

«Соликамскбумпром» судится с ВКСК из-за долга в 62,5 млн рублей

Арбитражный суд Пермского края 24 ноября рассмотрит иск АО «Верхне-Камская сплавная контора» о взыскании с АО «Соликамскбумпром» 62,51 млн рублей задолженности по договору поставки древесины от 1 сентября 2016 года.

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