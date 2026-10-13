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В США монету номиналом пять центов продали за рекордные 2,93 млн долларов

В США монету номиналом пять центов продали за рекордные 2,93 млн долларов

На аукционе Heritage продали серебряную монету номиналом пять центов за 2,93 млн долларов. Её отчеканили в 1792 году, во времена президентства Джорджа Вашингтона.

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