Япония успешно вывела космический аппарат SLIM на лунную орбиту Японское аген...

Япония успешно вывела космический аппарат SLIM на лунную орбитуЯпонское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) сообщило 25 декабря об успешном выводе на лунную орбиту космического аппарата «Умный посадочный модуль для исследования Луны» (Smart Lander for Investigating Moon или SLIM) в 16:51 по японскому стандартному времени (JST) или 10:51 по московскому времени.