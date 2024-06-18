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Медики выявили шесть типов депрессии

Медики выявили шесть типов депрессии

Ученые выделяют шесть типов депрессии и предлагают персонализированный подход к лечению Американские исследователи совершили прорыв в изучении депрессии, выделив шесть различных «биотипов» этого заболевания.

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