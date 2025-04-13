Поздравляем всех православных со светлым праздником – Вербным Воскресеньем!В этот день православные отмечают вход Господа нашего Иисуса Христа в Иерусалим, перед Страстной неделей, которая предшествует Пасхе.
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