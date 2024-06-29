Стало известно, как сэкономить на отдыхе

Стоит отказаться от уличной еды и лимонадов, цены на эти продукты на курортах могут быть завышены.Жительница Анапы Екатерина Барыгина поделилась секретами экономии во время отпуска, рассказав о распространенных ошибках, которые приводят к лишним тратам.