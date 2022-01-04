ПРОВОКАТОРЫ СЕЛИ В ЛУЖУ. МУСУЛЬМАНЕ НЕ БУДУТ БОЙКОТИРОВАТЬ ОЛИМПИАДУ В ПЕКИНЕ

ФОТО: WIRESTOCK CREATORS / SHUTTERSTOCK.COM СЕРГЕЙ ЛАТЫШЕВ Организованную врагами Китая циничную провокацию с призывом к мусульманам бойкотировать февральскую Олимпиаду в Пекине разоблачило Духовное управление мусульман и Совет муфтиев России.
ФОТО: WIRESTOCK CREATORS / SHUTTERSTOCK.COM СЕРГЕЙ ЛАТЫШЕВ Организованную врагами Китая циничную провокацию с призывом к мусульманам бойкотировать февральскую Олимпиаду в Пекине разоблачило Духовное управление мусульман и Совет муфтиев России.
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