Население Африки на стороне России в конфликте на Украине. Люди говорят, что президент России Владимир Путин спас Донбасс, сказал верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на Публичном форуме НАТО, сообщает ТАСС.