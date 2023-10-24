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Нарушил - вон из России: Полицейские получили прямой сигнал по мигрантам

Нарушил - вон из России: Полицейские получили прямой сигнал по мигрантам

В ходе заседания коллегии МВД России, посвящённого противодействию нелегальной миграции, глава ведомства Владимир Колокольцев рассказал о расширении механизмов контроля за иностранцами.

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Комментарии
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ГБ
Геннадий Бережнов
Колокольцев, подчеркнул, что противодействие незаконной миграции имеет значение. А вот почему молчал так долго, это вопрос? Видимо был пинок небольшой и пришлось говорить! И ни слова не сказа, что его служба замешана в этой незаконной миграции.
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4 д.
виктор сапожков
Колокольцеву надо наводить порядок начиная со своей службы, вот тогда дело сдвинется с места.
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4 д.
Россиянин
Подростки мигранты думают что они не подсудны по малолетству. Отправить домой в кишлак вместе с родителями. Пусть там занимаются воспитанием своих отпрысков. Несколько таких депортаций, все остальные начнут вести себя тише воды, ниже травы. Иначе голодный паек в кишлаке. Слухи среди мигрантов расходятся быстро.
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3 д.

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