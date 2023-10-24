Нарушил - вон из России: Полицейские получили прямой сигнал по мигрантам

ГБ Геннадий Бережнов Колокольцев, подчеркнул, что противодействие незаконной миграции имеет значение. А вот почему молчал так долго, это вопрос? Видимо был пинок небольшой и пришлось говорить! И ни слова не сказа, что его служба замешана в этой незаконной миграции.

виктор сапожков Колокольцеву надо наводить порядок начиная со своей службы, вот тогда дело сдвинется с места.