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Разумовский вестник

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В Москве провели масштабную историческую реконструкцию событий 1941 года

В Москве провели масштабную историческую реконструкцию событий 1941 года

Показы пройдут 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28 и 29 декабря В Москве показали историческую реконструкцию в честь годовщины начала контрнаступления советских войск в 1941 году, первыми зрителями которой стали свидетели тех событий.

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