Учёные представили новое противозачаточное средство для мужчин

Учёные сообщили о положительных результатах испытаний нового мужского контрацептивного средства. Разработка компании Contraline под названием Adam представляет собой водорастворимый гидрогель, который имплантируется в семявыводящие протоки, предотвращая попадание сперматозоидов в семенную жидкость.
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