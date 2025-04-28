Учёные представили новое противозачаточное средство для мужчин

Учёные сообщили о положительных результатах испытаний нового мужского контрацептивного средства. Разработка компании Contraline под названием Adam представляет собой водорастворимый гидрогель, который имплантируется в семявыводящие протоки, предотвращая попадание сперматозоидов в семенную жидкость.