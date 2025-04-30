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Закон, порядок, государство

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Расчеты пушек «Гиацинт-Б» группировки войск «Запад» уничтожили склады с боеприпасами и живую силу ВСУ

Расчеты пушек «Гиацинт-Б» группировки войск «Запад» уничтожили склады с боеприпасами и живую силу ВСУ

Корректировка огня осуществлялась в режиме реального времени, с помощью БпЛА, что обеспечило высокую точность стрельбы и позволило убедиться в уничтожении цели.

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