Обмен компетенциями: как Россия и Китай намерены наращивать сотрудничество в военной сфере

Российские и китайские военные укрепят двустороннее сотрудничество в сфере безопасности. Об этом заявили глава Минобороны России Сергей Шойгу и зампредседателя Центрального военного совета КНР Чжан Юся, которые провели переговоры на полях 10-го Сяншаньского форума в Пекине.
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