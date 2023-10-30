Обмен компетенциями: как Россия и Китай намерены наращивать сотрудничество в военной сфере

Российские и китайские военные укрепят двустороннее сотрудничество в сфере безопасности. Об этом заявили глава Минобороны России Сергей Шойгу и зампредседателя Центрального военного совета КНР Чжан Юся, которые провели переговоры на полях 10-го Сяншаньского форума в Пекине.