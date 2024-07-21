В Бангладеш отменили большинство квот на госдолжности, которые вызвали протесты

Global Look Press/Habibur Rahman/Keystone Press Agency Верховный суд Бангладеш принял решение отменить большую часть квот на государственные должности, из-за которых в стране начались массовые протесты и беспорядки, сообщил телеканал India Today.
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