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Нижегородская правда

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Психологи и педагоги рассказали, сможет ли ИИ заменить учителя

Психологи и педагоги рассказали, сможет ли ИИ заменить учителя

Интерес к педагогическому образованию в Нижнем Новгороде растет: общее число заявлений в Мининский университет достигло 48 597, что на 9 231 больше, чем в прошлом году.

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