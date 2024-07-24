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Царьград

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В Красноярске 17-летний парень погиб из-за обрушения стены в ТЦ

В Красноярске 17-летний парень погиб из-за обрушения стены в ТЦ

В Красноярске начали проверку из-за гибели подростка по причине обрушения стены в торговом центре.Следком Красноярского края сообщает, что он скончался в больнице, а из-за инцидента пострадали еще двое молодых людей.

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