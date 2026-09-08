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Мбаппе забил «Интеру» после ошибок Джонса и Биссека: Кертис отдавал пас назад, Янн не сумел обработать – Браим перехватил и выкатил Килиану в штрафную

« Интер » пропустил гол от « Реала » в результате ошибки защитников. Встреча 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов проходит на «Сантьяго Бернабеу» (1:0, первый тайм).

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