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Царьград

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Последний отсчёт. Украинские боевики с оружием в руках бегут из военного гарнизона в Курахово

Последний отсчёт. Украинские боевики с оружием в руках бегут из военного гарнизона в Курахово

Преступный киевский режим обеспокоен тем, что до передовой не доезжает 70% мобилизованных украинцев. Вместе с дезертирами исчезает западное оружие.

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