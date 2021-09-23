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"Поймали черную метку": 3 знака зодиака попадут под черный водопад бед в эти 2 дня

"Поймали черную метку": 3 знака зодиака попадут под черный водопад бед в эти 2 дня

Астрологи определили знаки зодиака, которые окажутся в бездне негатива в ближайшие 2 дня. По словам специалистов по звездам, они в ближайшие дни поймают, что называется "черную метку".

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