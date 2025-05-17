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Суд обратил в доход государства имущество бывшего главы «Газпром энерго»

Суд обратил в доход государства имущество бывшего главы «Газпром энерго»

Фрунзенский районный суд Санкт-Петербурга удовлетворил иск Генеральной прокуратуры России к бывшему главе «Газпром энерго» Алексею Митюшову, его родственникам, деловому партнеру Юлии Симаковой и другим фигурантам дела.

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