Суд обратил в доход государства имущество бывшего главы «Газпром энерго»

Фрунзенский районный суд Санкт-Петербурга удовлетворил иск Генеральной прокуратуры России к бывшему главе «Газпром энерго» Алексею Митюшову, его родственникам, деловому партнеру Юлии Симаковой и другим фигурантам дела.
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