Во вторник, 15 сентября, в возрасте 100 лет ушел из жизни легендарный тренер вратарей «Зенита» Владимир Савин, сообщила пресс-служба санкт-петербургского клуба.
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