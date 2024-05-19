Комментатор Майков: тренер "Эдмонтона" пробует разные варианты

Комментатор Филипп Майков, автор собственного YouTube-канала "ХоккейФил" в комментарии для "Газеты.Ru" объяснил, почему за "Эдмонтоном" интересно наблюдать в серии с "Ванкувером", выделив тренерскую работу Криса Ноблауха.