Комментатор Майков: тренер "Эдмонтона" пробует разные варианты

Комментатор Филипп Майков, автор собственного YouTube-канала "ХоккейФил" в комментарии для "Газеты.Ru" объяснил, почему за "Эдмонтоном" интересно наблюдать в серии с "Ванкувером", выделив тренерскую работу Криса Ноблауха.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии