Открытый интерес XRP сократился на 23% за месяц

Рынок деривативов XRP заметно снизил объём открытых позиций менее чем за месяц. Совокупный Open Interest на всех площадках опустился примерно до $871 млн против $1,128 млрд в конце августа.
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