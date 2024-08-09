Александр Головин: Страх высоты я преодолел

Популярный актёр откровенно рассказал о трудностях киносъёмок Звезда сериала «Кадетство» и фильма «Сволочи» (за который получил кинонаграду MTV в номинации «Прорыв года») Александр Головин многим запомнился ещё и как безбашенный сноубордист из фильма «Ёлки».