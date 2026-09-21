New York Times: в ООН не согласовали кандидата на пост генсека

Совет Безопасности ООН не достиг консенсуса по выбору нового генерального секретаря. Среди семи кандидатов, в том числе Кэролин Родригес-Биркетт и Рафаэль Гросси, ни один не стал лидером.
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