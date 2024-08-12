Смерть родных ускоряет старение людей на клеточном уровне

Американские биологи выяснили в ходе длительных наблюдений за жизнью большого числа жителей США, что смерть членов семьи и других близких людей значительным образом ускоряет старение организма человека на клеточном уровне, что проявляется в переменах в структуре эпигенетических меток в структуре их ДНК.