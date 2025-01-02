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РэйДжей Деннис будет выступать за «Индиану» на двустороннем контракте

Разыгрывающий (23 года, 188 см) подпишет двусторонний контракт с «Индианой». Деннис в среднем набирал по 16,7 очка, 6,4 подбора, 3,5 подбора и 1,6 перехвата в составе «Сан-Диего Клипперс» в матчах G-лиги.

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