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ИА Регнум

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Опарыши вместо паэльи: куда завела украинскую школу реформа жены Зеленского

Опарыши вместо паэльи: куда завела украинскую школу реформа жены Зеленского

Новый учебный год в Украине начался не только с рекордно низкого количества первоклассников, но и с громких скандалов, связанных со школьным питанием.

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