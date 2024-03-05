В Крыму не будет погодных качелей и снега в марте

Крымчан ждёт тёплая и сухая весна, без резких перепадов температуры и снега. Во вторник на полуострове будет облачно с прояснениями, и местами возможны небольшие дожди, пишет РИА Новости Крым со ссылкой на ведущего специалиста погодного центра ФОБОС Евгения Тишковца.
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