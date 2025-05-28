"Мы такого никогда не делали": авиашоу в Мочище будет длиться два дня и станет платным

Пилотажные группы будут выступать до самого вечера, в том числе с особой программой для сумерек.Знаменитое авиашоу на аэродроме в Мочище под Новосибирском в 2025 году впервые в своей истории будет длиться целых два дня – 2 и 3 августа.
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