Эксперт раскрыла способы сэкономить на билетах на поезд

В высокий сезон купить билеты на поезд, особенно недорогие, бывает сложно. Руководитель группы маркетинга туров и наземного транспорта в сервисе путешествий «Туту» Елизавета Акимова рассказала «Известиям» 29 мая о том, как сэкономить на железнодорожных билетах.
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