10% республиканцев «отвернулись» от Трампа после суда

Reuters: 10% республиканцев могут отказаться голосовать за Трампа из-за суда После решения суда присяжных о признании Трампа виновным по «делу Сторми Дэниелс» от него может отвернуться десятая часть потенциальных избирателей-республиканцев, следует из опроса Reuters / IPSOSФото: Erik S.