Швейцарские ученые выяснили, что гранат уберегает от инфаркта и инсульта

Ученые из Швейцарии выяснили, какую пользу для здоровья приносит употребление граната.В гранате содержатся ряд полезных элементов, употребление которых благоприятно сказывается на здоровье и защищает от некоторых заболеваний, отмечают швейцарские ученые.