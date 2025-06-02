В Липецкой области 1 июня в ДТП погиб мотоциклист

В селе Поддубровка Усманского района Липецкой области произошла авария со смертельным исходом. В районе 16 часов 1 июня на улице Центральной столкнулись автомобиль ГАЗ под управлением 44-летнего водителя и мотоцикл под управлением 33-летнего водителя.