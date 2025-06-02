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Новости Липецка

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  • Егор Горшков
    Это значимое событие не только для города, но и для всего региона.Герман Греф и Иго...

В Липецкой области 1 июня в ДТП погиб мотоциклист

В Липецкой области 1 июня в ДТП погиб мотоциклист

В селе Поддубровка Усманского района Липецкой области произошла авария со смертельным исходом. В районе 16 часов 1 июня на улице Центральной столкнулись автомобиль ГАЗ под управлением 44-летнего водителя и мотоцикл под управлением 33-летнего водителя.

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