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"Радость" прибалтов в 1941-м

"Радость" прибалтов в 1941-м

 Каунас, 1941 год. В радости от освобождения от советской оккупации литовские националисты устроили еврейский погром.

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Комментарии
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Вадим Филин
А если попросить дать этим снимкам оценку палестинцев. Что бы сказали они?
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2 час.
Алексей Тан
Они документально подтвердят... что в то время... евреи, были сторонниками Нацисткой Германии... как в прочем и палестинцы.
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2 час.
Александр Палтышев
И в благодарность им Вильнюс подогнали.
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2 час.

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