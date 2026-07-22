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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Алексей Батраков: «Долго думал, менять ли 83-й номер на 10-й. Это большая честь»

Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков рассказал Спортсу’’ о выборе номера на новый сезон РПЛ. 21 июля на крыше здания Дирекции пассажирских перевозок ОАО «РЖД» прошла презентации новой формы «Локомотива» на сезон РПЛ-2026/27.

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