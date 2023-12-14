Портал Алевиза вновь открыт для посещения в Бахчисарайском дворце

В Ханском дворце Бахчисарая, который является одним из самых популярных туристических объектов Крыма, открыли для осмотра уникальный памятник архитектуры – Портал Алевиза, сообщили в официальном турпортале Крыма «Travel Crimea».
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