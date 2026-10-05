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«Краснодар» - «Зенит»: что, где, когда на ТВ

«Краснодар» - «Зенит»: что, где, когда на ТВ

Общедоступное ТВ покажет два матча 10-го тура РПЛ: «Краснодар» - «Зенит» и «Рубин» – «Динамо». Расписание трансляций матчей 10-го тура РПЛ Пятница, 9 октября 19:25 "Ростов" - "Акрон".

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