«Краснодар» - «Зенит»: что, где, когда на ТВ

Общедоступное ТВ покажет два матча 10-го тура РПЛ: «Краснодар» - «Зенит» и «Рубин» – «Динамо». Расписание трансляций матчей 10-го тура РПЛ Пятница, 9 октября 19:25 "Ростов" - "Акрон".
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