Премьер Баварии Зедер призвал провести досрочные выборы в Германии

Провал правящей коалиции в ФРГ на выборах в Европарламент (ЕП) свидетельствует о том, что действующему правительству Германии пришел конец, поэтому в стране необходимо как можно скорее провести досрочные выборы.
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