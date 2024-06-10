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Премьер Баварии Зедер призвал провести досрочные выборы в Германии

Премьер Баварии Зедер призвал провести досрочные выборы в Германии

Провал правящей коалиции в ФРГ на выборах в Европарламент (ЕП) свидетельствует о том, что действующему правительству Германии пришел конец, поэтому в стране необходимо как можно скорее провести досрочные выборы.

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