Необычное изобретение: машинка для нот

А вы знали, что существуют пишущие машинки для нот? Рассказываем об этом необычном изобретении.Машинка для нот появилась в XIX веке: тогда, в 1885 году, известный американский изобретатель обычных пишущих машинок Чарльз Спиро додумался еще и до нотной.