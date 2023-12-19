Как будет выглядеть новый Suzuki Swift Sport: первые изображения

В декабре состоялась премьера нового поколения компактного автомобиля Suzuki Swift. Хэтчбек пережил незначительные изменения в дизайне, сделавшие его внешний облик более современным, а также обзавелся модернизированной подвеской и новым силовым агрегатом.
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